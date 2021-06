Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 10 positivi e nessuna vittima

Dieci nuovi positivi (2 ospedalizzati e 8 tassistiti a domicilio), 9 guariti e nessun deceduto. Sono questi ii dati relativi al contagio da Covid-19 in provincia di Agrigento. E' quanto emerge dal bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale relativo alla giornata di ieri.

Sono 7 i pazienti affetti da Covid ricoverati nelle strutture di degenza ordinaria. Due si trovano al San Giovanni di Dio, due al Fratelli Parlapiano di Ribera e tre in ospedali fuori provincia.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, Agrigento ha 15 contagiati (1 è un migrante ospitato in un centro di accoglienza); Cammarata: 1; Campobello di Licata: 7; Canicattì è a quota 43; Casteltermini ne ha 7 (3 si trovano in una comunità per migranti); Castrofilippo: 5, Favara: 3; Licata ha 80 casi, Menfi è invece a quota 1. Palma di Montechiaro è a 19 casi, Raffadali a 4; Ravanusa: 45; Realmonte a un caso; Sambuca di Sicilia: 1; San Biagio Platani: 1 Santo Stefano Quisquina: 2 e Siculiana: 8.

Sulle navi quarantena in rada nell'Agrigentino ci sono, invece, 31 migranti positivi al virus.

Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belìce, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Sciacca, Villafranca Sicula.