Coronavirus in Sicilia, il bollettino: 836 nuovi casi (69 nell'Agrigentino), ci sono altri cinque decessi

Risalgono gli attuali positivi, 836 nuovi contagi e altri cinque decessi. Sono questi i dati salienti che emergono dal bollettino di oggi sull'emergenza Covid in Sicilia relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi sono ben 174 in più rispetto a ieri e sono venuti fuori su 26.359 tamponi, seimila in più rispetto a ieri. Questo significa che il tasso di positività risale dal 2% al 3,1%.

Negli ospedali ci sono 311 persone nei reparti ordinari (+4 rispetto a ieri), e 45 in terapia intensiva (+1) dove si è registrato un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono di più rispetto a ieri: 12.822 (+262). Di questi, 12.466 sono curati in casa. Cinque invece i decessi comunicati: uno si riferisce a oggi e quattro invece a mercoledì. La mappa dei contagi nelle province: Palermo 177, Catania 182, Messina 193, Siracusa 77, Trapani 29, Ragusa 31, Caltanissetta 50, Agrigento 69, Enna 28.

Orlando ringrazia la polizia di frontiera marittima

Intanto dopo la proposta di assegnazione della Civica benemerenza - formulata dal commissario straordinario per l’emergenza covid-19, Renato Costa - il sindaco Leoluca Orlando ha scritto nei giorni scorsi una lettera di encomio per il personale in forza alla polizia di frontiera marittima, per la collaborazione garantita durante l’emergenza sanitaria presso i varchi portuali.

Di seguito il testo dell’encomio, recapitato ai 44 destinatari per il tramite dell’ufficio del Questore, che reca in calce la firma del sindaco: "Desidero manifestare il mio più sentito apprezzamento per la professionalità e il coraggio dimostrati durante l’emergenza legata alla pandemia da Covid19, in particolare per la collaborazione avvenuta tra il personale sanitario della Struttura commissariale ed il personale in forza alla polizia di frontiera, attestata dal commissario straordinario emergenza Covid. Lo spirito di gruppo e un forte senso del dovere, hanno determinato l’ottima riuscita del lavoro svolto nelle attività di controllo presso i varchi portuali, contribuendo al contenimento della diffusione del Covid. A riconoscimento dell’impegno e della dedizione dimostrata nell’esecuzione delle Sue funzioni, formulo con la presente dichiarazione di encomio per il Suo lavoro, esempio e motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza e per il Corpo della polizia di frontiera marittima, simbolo dei tanti valori umani e professionali che le appartengono".

La situazione nel resto d'Italia

L'ultimo report sulla situazione in Italia. Ecco i numeri del nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 3 dicembre 2021: