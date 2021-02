Coronavirus, il bollettino dell'Asp: è boom di contagiati, 3 ricoveri e una vittima

C'è una nuova vittima - ed è la tredicesima per la città - a Licata. Salgono a 146 gli agrigentini che hanno perso la vita, da quando è scoppiata la pandemia, a causa del Coronavirus. Ma l'effetto zona gialla si fa già sentire anche sul numero dei contagi. Secondo il bollettino dell'Asp, infatti, su 240 tamponi effettuati sono risultati esserci 65 nuovi contagiati. Ieri (il report è arrivato all'alba di oggi), ci sono stati inoltre anche 3 ricoveri. I guariti sono stati invece 24.

I ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 25 pazienti. Di questi, 21 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 3 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. In Terapia intensiva restano invece ricoverati in 3 e sono tutti all'ospedale del capoluogo. In strutture lowcare ci sono, poi, 4 agrigentini.

L'andamento

Agrigento, secondo il bollettino dell'Asp, risulta avere 49 "attualmente positivi"; 3 Alessandria della Rocca che fino a poche ore prima era Covid-free; 4 Aragona; 1 Bivona che era pure Covid-free; mentre restano a 0 Burgio e Calamonaci. Caltabellotta resta a quota 2, mentre Camastra passa a 15 (+2); 0 a Cammarata; 33 (-2) a Campobello di Licata; 31 (+5) a Canicattì; Casteltermini è scesa invece da 14 a 8 e Castrofilippo da 1 positivo è passato 4. Cattolica Eraclea rimane a 5; Cianciana passa a 2 (+1); Comitini resta a 0 e Favara a 52; 0 anche a Grotte; 1 a Joppolo Giancaxio e 62 (+1) a Licata. Rimangono Covid-free Lucca Sicula e Menfi; Montallegro resta a 5, così come Montevago resta a 19. Naro da 16 scende a 9; Palma di Montechiaro è a 23 (+1) e Porto Empedocle è passata da 23 a 63 contagiati. Racalmuto rimane a 3; Raffadali è a quota 11 (+1), mentre Ravanusa resta a 3 contagiati. Bloccati i contagi a Realmonte (5); Ribera (15); 0 a Sambuca di Sicilia e San Biagio Platani; 1 a San Giovanni Gemini, 0 a Sant'Angelo Muxaro, 2 a Santa Elisabetta, 3 a Santa Margherita di Belìce, 0 a Santo Stefano Quisquina. Sciacca da 27 cala a 25, mentre a Siculiana i positivi restano 18 ed è ancora Covid-free Villafranca Sicula.