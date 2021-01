Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 11 nuovi positivi, 3 ricoverati, 65 guariti e nessuna vittima

Undici nuovi casi positivi, 3 nuovi ricoverati, 65 guariti e nessun decesso. Sono i principali dati del consueto bollettino diffuso dall'Asp di Agrigento sulla pandemia di Coronavirus. Il rapporto fra i tamponi effettuati (387) e i contagiati si attesta al 2,8 per cento.

La pressione sulle strutture ospedaliere

Il dato complessivo vede oggi 31 persone ricoverate in degenza oridinaria o sub-intensiva e 6 ricoveri in terapia intensiva. Dei 31 ricoverati in reparti non intensivi, 19 sono all''ospedale San Giovanni di Dio, 10 al Giovanni Paolo II di Sciacca e 2 in un altro ospedale fuori provincia.

Dei 6 ricoveri in terapia intensiva, 5 sono al San Giovanni di Dio e 1 al Giovanni Paolo II. Sette i ricoverati nelle strutture lowcare: 3 al Sciacca Covid hotel, 3 al Ribera Covid hotel e 1 in un Covid hotel fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Ecco i dati comune per comune dei soggetti ancora in trattamento: Agrigento (198); Alessandria della Rocca (4), Aragona (5); Bivona (0), Burgio (5); Calamonaci nessun caso; Caltabellotta (0); Camastra (2); Cammarata (3); Campobello di Licata (15); Canicattì (41); Casteltermini (3); Castrofilippo (4); Cattolica Eraclea (3); Cianciana e Comitini (0); Favara (78); Grotte (13); Joppolo Giancaxio (8); Licata (87); Lucca Sicula nessun caso; Menfi (41); Montallegro (8); Montevago (8); Naro (3); Palma di Montechiaro (19); Porto Empedocle (34); Racalmuto (1); Raffadali (35); Ravanusa (129); Realmonte (10); Ribera (40); Sambuca di Sicilia (19); San Biagio Platani (4); San Giovanni Gemini (4); Sant'Angelo Muxaro nessun caso; Santa Elisabetta (3); Santa Margherita di Belice (27); Santo Stefano di Quisquina nessun caso; Sciacca (26) e nessun caso a Siculiana e Villafranca Sicula.