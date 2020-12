Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 24 nuovi positivi, 1 ricovero e 83 guariti

Ventiquattro nuovi positivi, 1 ricovero e 83 guariti. Sono i principali dati del bollettino dell'Asp che riepiloga le cifre dell'emergenza Coronavirus in provincia di Agrigento.

Un trend pressochè stabile visto che nel report di ieri erano 21 i nuovi contagiati. Non viene indicato il numero di tamponi complessivi eseguito e, di conseguenza, non è possibile risalire al dato più importante, ovvero il rapporto percentuale con i nuovi casi di contagi. Il dato complessivo dei contagiati, in ogni caso, sale a 3.383. Resta fermo, per fortuna, a 102 il dato dei decessi dall'inizio della pandemia.

Ricoverati in ospedale

I pazienti agrigentini in degenza ordinaria/subintensiva sono 25 (-2 rispetto a ieri). Ben 19 sono ricoverati all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 5 sono al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno è al "Sant'Elia" di Caltanissetta.

I numeri degli attuali positivi nei singoli Comuni

Agrigento: 59; Alessandria della Rocca 1; Aragona 18; Bivona 5; Burgio 0; Calamonaci 0; Caltabellotta 2; Camastra 8; Cammarata 14; Campobello di Licata 31; Canicattì 111; Casteltermini 12; Castrofilippo 6; Cattolica Eraclea 2; Cianciana 0; Comitini 0; Favara 30; Grotte 8; Joppolo 13; Licata 42; Lucca Sicula 0; Menfi 1; Montallegro 0; Montevago 1; Naro 5; Palma di Montechiaro 36; Porto Empedocle 32; Racalmuto 13; Raffadali 5; Ravanusa 38; Realmonte 1; Ribera 50; Sambuca 0; San Biagio Platani 22; San Giovanni Gemini 9; Sant’Angelo Muxaro 2; Santa Elisabetta 3; Santa Margherita Belice 8; Santo Stefano di Quisquina 1; Sciacca 56; Siculiana 1; Villafranca 0.