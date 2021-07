Covid, in Sicilia 183 nuovi casi (+7 in provincia) e positività in rialzo: stabile la situazione negli ospedali

Come sempre nel weekend calano i tamponi processati - poco più di 7.300 - e l'incidenza arriva al 2,49%. Il ministero della Salute registra anche due nuove vittime e 78 guariti. Nei nosocomi ci sono tre ricoverati in meno

Altri 183 casi di Coronavirus sono stati accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono stati individuati a fronte di 7.322 tamponi validati col tasso di positività che sale al 2,4% (ieri i nuovi casi erano 192 ma su oltre diecimila tamponi con positività dell'1,8%). E' questa l'evoluzione della pandemia, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Si registrano anche due nuove vittime, col totale da inizio pandemia che sale a 5.992, e 78 guariti (223.648 totali).

Nei reparti ordinari dei nosocomi siciliani col Covid ci sono 129 pazienti (due in meno di ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 17 (uno in meno di ieri e nessun nuovo ingresso). Complessivamente quindi i ricoverati col virus sono 146 (ieri 149). In isolamento domiciliare ci sono 3.504 persone (ieri 3.398). Il totale degli attuali positivi è quindi di 3.650.

La localizzazione dei nuovi casi per provincia: Caltanissetta 46, Ragusa 36, Enna 21, Catania 19, Messina e Siracusa 15, Palermo 12, Trapani 12, Agrigento 7.

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica segna 1.391 nuovi casi e solo 7 decessi. Ieri i contagi erano stati 1.400 e i morti 12. Positiva la situazione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 1.134, 13 in meno rispetto a ieri. Stabili invece i pazienti in terapia intensiva, 161. Ma va anche segnalato il fatto che il numero dei contagi è ormai in crescita da diversi giorni, un segnale di allarme che preoccupa i vertici del ministero della Salute.

Nuovi casi: 1.391

Totale casi: 4.271.276

Tamponi (antigenici e molecolari): 143.332

Attualmente positivi: 41.081, +66

Ricoverati con sintomi: 1.134, -13

Ricoverati in Terapia Intensiva: 161. Stabili

Ingressi in terapia intensiva: 6

Deceduti dopo Covid test positivo: 7

Totale deceduti: 127.775

Totale Dimessi/Guariti: 4.102.420, +1.318