"Un quadrato di lana per la coperta di Yusuf", l'appello solidale che ha coinvolto tutti

Da Nord a Sud, insieme per proteggere simbolicamente i più deboli. Il gruppo “Lampedusa solidale” ha lanciato una nuova iniziativa, ovvero la coperta di Yusuf. Il piccolo bimbo morto in mare non troppe settimane fa. L’associazione lampedusana ha invitato chiunque ad una collaborazione.

"Vi chiediamo quindi di realizzare anche un solo quadrato di 10 centimetri per lato, in lana, all’uncinetto o ai ferri, e consegnarla presso la Parrocchia entro il 12 dicembre prossimo. I quadrati realizzati potranno essere accompagnati da un biglietto, un pensiero, un ricordo, un racconto, un desiderio e verranno successivamente cuciti fra loro. La coperta non sarà mai finita: potrà sempre essere ingrandita e diventerà patrimonio condiviso della comunità di Lampedusa e Linosa". Hanno risposto all'appello da ogni dove. Persone che sono state a Lampedusa o chi, semplicemente, ha potuto conoscere la storia del piccolo Yusuf.

"Il mare che ci circonda - dicono i volontari di Lampedusa solidale - e che è sempre stato fonte di vita per chi vive su queste isole e lungo tutte le coste del bacino del Mediterraneo è stato trasformato in un luogo di morte, di paura e di guerra. C’è chi non vuole arrendersi. Chi, pur essendo consapevole di non potere fare molto per cambiare tutto ciò, ha voglia di dire che un’alternativa è possibile e che il Mediterraneo deve tornare a essere fonte di vita, una madre che abbraccia e protegge i suoi figli e le sue figlie. E proprio per coprire e proteggere simbolicamente i più deboli e i più cari vorremmo creare una coperta, calda, colorata e liberamente immaginata, con la collaborazione di chiunque voglia far sentire la propria voce senza urlare".

Per chi volesse inviare un quadrato sull'isola:

Biblioteca IBBY,

Via Roma, 34

92031 Lampedusa