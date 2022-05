Scoperto per la seconda volta alla guida senza patente: denunciato trentenne

Controllo straordinario del territorio a Licata: decine le sanzioni elevate per mancato rispetto del Codice della strada.

Le verifiche condotte dagli uomini del Commissariato di Licata, insieme al Reparto prevenzione crimine di Palermo e la Polizia stradale di Agrigento hanno consentito di porre in essere 11 posti di controllo che hanno consentito di identificare ben 184 persone (tra i quali diversi pregiudicati), con 104 veicoli controllati. Sono state alla fine 20 le contravvenzioni, con un veicolo che è stato a fermo amministrativo.

Le forze dell'ordine hanno inoltre controllato 14 soggetti che erano sottoposti alle misure alternative alla detenzione e misure di sicurezza e di prevenzione e sono stati effettuati 5 controlli nei confronti di esercizi pubblici esercizi, con particolare attenzione alla cessione di stupefacenti e alla vendita di bevande alcoliche a minorenni o persone in stato di ebbrezza.

Le pattuglie hanno inoltre sorpreso alla guida di un'auto un trentenne licatese che però non aveva mai conseguito la patente ed era stato già sanzionato in passato per il medesimo motivo. Il giovane è stato denunciato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di una dose di hashish.