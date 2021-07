"Non accetta la separazione e minaccia la moglie e il figlio minore", condannato cinquantenne

Avrebbe più volte, e in modi diversi, minacciato la moglie e un loro figlio minore dopo il divorzio. Per questo un cinquantenne agrigentino è stato condannato con l'accusa di minaccia grave. L'uomo, siamo nella prima metà del 2016, non avrebbe tollerato la separazione e avrebbe quindi avviato una vera e propria campagna di insulti e minacce, con telefonate, messaggini, post sui social contro l'ex moglie, oggi parte civile nel processo che ha portato alla condanna a tre mesi di reclusione. La notizia è riportata sull'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Il contenuto delle conversazioni, secondo l'accusa, sarebbe stato inequivocabile: "Te la faccio pagare cara", "Guardati le spalle", alcuni dei messaggi rivolti alla donna.