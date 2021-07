Mister Italia 2021, due giovani agrigentini in corsa per la finale

Federico e Alex saranno in passerella a Giulianova e tenteranno di staccare il pass

Ci sono anche due ragazzi della provincia di Agrigento tra i novanta "bellissimi" pre-finalisti nazionali del concorso di mister Italia 2021. Si tratta di Alex Morreale, 18 anni, studente di Santa Margherita Belice e Federico Gagliano, 17 anni, studente di Agrigento.

I due ragazzi saranno in passerella lunedì prossimo a Giulianova (Teramo) dove cercheranno di conquistare il pass per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto, a Pescara.

