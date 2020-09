Compra casa a 1 euro e ne fa uno show in tv, una star americana racconta Sambuca

Insieme ad altri, è stata una delle persone, che ha comprato le case a 1 euro di Sambuca di Sicilia. Lei è l’attrice Lorraine Bracco. Nata a New York ma da un padre di origini siciliane, è diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie “I Soprano”. L’attrice è stata anche al fianco di Martin Scorsese nel film “Quei bravi ragazzi”.

L’attrice, infatti, oltre ad avere comprato casa ha scelto di raccontare tutto in uno show. Il titolo del programma si chiamerà “My big italian adventure” e sarà visibile dal 30 ottobre su HGTV.

"Credo che la vita sia un'avventura - ha raccontato l'attrice in una recente intervista -- quando ho letto in un articolo che potevo comprare casa a Sambuca per solo un euro non potevo crederci. Ho preso un aereo e comprato casa questa cosa è molto eccitante: conoscere e lavorare con la gente del posto. È un omaggio alla mia famiglia che proviene proprio dalla Sicilia". L’americana racconterà Sambuca, il progetto delle case 1 euro ed aprirà le porte delle sua nuova abitazione. Una nuova occasione per aprire, da Sambuca di Sicilia, una finestra con vista mondo.