Due colpi d'arma da fuoco contro saracinesca di rivendita di prodotti ittici: sequestrati i bossoli

Due colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca di un'attività commerciale di prodotti ittici. E' accaduto in via Gela, a Licata. Dell'attività investigativa si stanno già occupando i carabinieri che, a quanto pare, hanno anche rinvenuto e sequestrato i due bossoli.

Non filtrano indiscrezioni in merito a quanto è accaduto e che, purtroppo, le caratteristiche dell'intimidazione. Scontato, anche se appunto mancano le conferme istituzionali, che gli investigatori abbiano già sentito il proprietario dell'attività commerciale per capire se abbia, o meno, avuto di recente dei dissidi o dei problemi con qualcuno. Così come è scontato - rientra nei primi passaggi investigativi del resto - che i carabinieri abbiano verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza lungo la via Gela. Servirà, è inevitabile che sia così, del tempo per fare chiarezza e consentire appunto all'attività investigativa di andare avanti per cercare di individuare l'autore dell'inquietante messaggio.