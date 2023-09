"Quaranta mila euro per Agrigento 2025 o per commiato al comandante dei carabinieri?": il dubbio di Codacons chiede l'accesso agli atti

“Verso Agrigento capitale italiana della Cultura 2025” è il tema della manifestazione che si svolge ad Agrigento da oggi, venerdì 1 a domenica prossima 3 settembre. A finanziare l'iniziativa è la Regione siciliana, con circa quaranta mila euro. Tra gli appuntamenti in programma ci sono un convegno al teatro Pirandello con i sindaci delle città finaliste del concorso vinto dalla città dei Templi, una mostra nella sede del comando provinciale dei carabinieri e, domenica prossima, una esibizione dei paracadutisti del primo reggimento carabinieri “Tuscania” nella Valle dei Templi.

Il Codacons, tramite il responsabile regionale per la Trasparenza enti locali, Giuseppe Di Rosa, annuncia: "Chiederò l'accesso agli atti per fare luce su alcuni aspetti organizzativi della manifestazione". “Leggendo la delibera della Giunta – dice dagli studi di AgrigentoNotizie il responsabile di Codacons – hanno spostato dei soldi che si erano prima fatti finanziare per una manifestazione per l'obelisco della pace di villa Bonfiglio, non hanno celebrato quella festa e allora hanno stornato i soldi su quest'altra manifestazione. A me – aggiunge Di Rosa – sa tanto di una fantomatica truffa ai danni della Regione, secondo me volevano, come stanno organizzando, una festa per un saluto al comandante dei carabinieri al quale, hanno anche concesso la cittadinanza onoraria di Agrigento. Non mi onoro di conoscere il comandante che ci sta lasciando, ma si è bene inserito nel contesto agrigentino. Che dire, grandi manifestazioni senza nessuna pubblicizzazione – dice ancora Di Rosa – e vorrei capire quale surplus porterà alla città questa spesa di quaranta mila euro”.

La festa di saluto di cui parla il responsabile dell'associazione dei consumatori, è l'appuntamento di domenica prossima alle ore 11 al tempio della Concordia quando, nell' ambito della manifestazione “Verso Agrigento capitale italiana della Cultura 2025” nel cielo della Valle dei Templi, i militari primo reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, effettueranno un aviolancio da un elicottero AB412 dell’Arma, facendo sventolare in cielo il Tricolore nazionale.

In una nota, diramata dal Comune di Agrigento, in merito all'appuntamento in programma nella Valle dei Templi, si legge: “L'evento è un'iniziativa dell'Arma, in collaborazione con la Regione siciliana, assessorato Beni Culturali, amministrazione comunale di Agrigento e Parco archeologico Valle dei Templi. Nell'occasione ci sarà il saluto di commiato del comandante provinciale dei carabinieri Vittorio Stingo”. Nella nota di palazzo dei Giganti, si riporta anche una dichiarazione dello stesso ufficiale dell'Arma. “Domenica prossima – si legge in virgoletatto nella nota del sindaco Miccichè – sarà anche il mio commiato a questa terra che tanto mi ha dato in termini di affetti e crescita professionale”. Dichiarazioni quest'ultime che sono contenute anche in un'altra nota stampa diffusa dal Distretto turistico.