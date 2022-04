Cianciana, si adegua l'elipista: sarà utilizzabile anche per i voli notturni

"Con decreto della presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione civile è stata assegnata al nostro comune la somma di 75mila euro per l' adeguamento della pista dell'elisoccorso ai voli notturni".

Ad annunciarlo, sui social, è il sindaco di Cianciana Francesco Martorana. "Dopo l'ambulanza medicalizzata - continua - un altro traguardo della mia amministrazione, per la tutela della salute pubblica. La pista, dopo i lavori, sarà usufruibile sia per i voli notturni che diurni. Una risorsa per l' intero territorio".