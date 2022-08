Torna a chiedere soldi davanti al supermercato e aggredisce i poliziotti: arrestato due volte in 10 giorni

Era stato già arrestato, poco prima di Ferragosto, perché, con insistenza, chiedeva soldi e infastidiva i clienti di un supermercato di via Crispi. Dopo essere finito nei guai per resistenza, violenza e lesioni personali nei confronti dei due agenti della sezione Volanti che avevano provato ad identificarlo, in sede di convalida dell’arresto, il gip gli ha applicato – quale misura cautelare – l’obbligo di presentazione alla Pg. Una misura che non è servita ad impedirgli di rifare la stessa, identica, cosa. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, un immigrato è stato segnalato nei pressi di un supermercato di viale Regione Siciliana mentre chiedeva, ripetutamente, soldi ai clienti. I poliziotti della sezione Volanti, intervenuti dopo aver raccolto l’Sos al numero unico d’emergenza, lo hanno subito riconosciuto.

Era lo stesso nigeriano ventiquattrenne di una decina di giorni prima. Gli agenti si sono avvicinati per identificarlo correttamente e per provare ad allontanarlo. Alla vista delle divise, l’immigrato non ci ha però più visto: ha iniziato a spintonare i poliziotti, rifiutando di farsi identificare, e poi li ha aggrediti e sbattuti per terra. I due agenti sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per accertamenti e medicazioni. Il ventiquattrenne è stato, ancora una volta, arrestato. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In attesa dell’udienza di convalida è stato sistemato alla caserma “Anghelone”. Trattandosi di una persona recidiva, il pm ieri aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato invece, l’obbligo di dimora ad Agrigento con obbligo di restare a casa dalle ore 20 alle 7. Una misura che va, di fatto, ad aggiungersi alla precedente: la presentazione alla polizia giudiziaria.