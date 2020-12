Centro sociale di Fontanelle, in giunta ok al progetto per il recupero

E' da anni il simbolo dell'abbandono e del degrado in un quartiere popoloso e che ha molta voglia di riscatto. Stiamo parlando dell'ex (ma mai diventato operativo) centro sociale di Fontanelle.

Una struttura mai completata e più e più volte vandalizzata che adesso però potrebbe essere destinata ad un percorso di recupero effettivo che potrebbe restituirla all'uso pubblico. Il progetto è stato approvato dalla giunta Micciché e punta all'utilizzo di fondi Pac. Quasi 200mila euro l'investimento ipotizzato, che dovrebbe consentire di installare tutti gli impianti, recuperare le parti danneggiate e rendere pienamente fruibile il bene, affinchè questo possa essere poi destinato agli scopi per cui è nato in un quartiere-dormitorio dove però da tempo i cittadini si battono per creare servizi e opportunità.