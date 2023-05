Carnevale di Sciacca, vento e previsioni poco incoraggianti: i carri rimangono “parcheggiati”

C’è molta preoccupazione per l’avvio del Carnevale di Sciacca a causa del maltempo. Il vento, nelle ultime ore, ha continuato a sferzare l’intero territorio provinciale e anche la città termale è stata colpita. La prima giornata della kermesse non comincia dunque con buoni auspici e si continuano a verificare gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo nella speranza che la situazione non peggiori e che si possano godere ugualmente le prime due giornate di festa.

Intanto i carri allegorici sono rimasti in piazzale La Rosa di contrada Perriera: una sorta di “quartier generale” dove vengono eseguite le operazioni di montaggio e ottimizzazione. Durante la notte avrebbero dovuto lasciare quel parcheggio per essere trasferiti in via Allende, alla Perriera, per essere pronti per la prima sfilata del pomeriggio. Ma il forte vento non ha permesso di effettuare il trasferimento.

In ogni caso gli organizzatori e il Comune non hanno approntato nessuna modifica al programma e pertanto il Carnevale dovrebbe svolgersi regolarmente e senza alcuna limitazione. Se le condizioni meteo dovessero precipitare, allora potrebbero essere prese decisioni in merito.