Prova a rubare 200 euro di superalcolici da un supermercato: arrestato

I carabinieri della stazione di Castrofilippo, nella serata di mercoledì hanno arrestato in flagranza un pluripregiudicato, F.R., che è stato fermato all’uscita del supermercato del centro commerciale Le Vigne mentre tentava di fuggire dopo avere arraffato un gran numero di bottiglie di superalcolici.

L'uomo veniva notato dal personale del supermercato mentre riempiva alcune borse con delle bottiglie, scegliendo tra le più costose in esposizione: ricevuta la chiamata, la centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, coordinata dal capitano Luigi Pacifico, inviava immediatamente sul posto la pattuglia della Stazione di Castrofilippo. I militari hanno immediatamente individuato il pregiudicato che nel frattempo aveva scavalcato le casse e stava tentando la fuga. Ben 13 le bottiglie di liquore rubate, per un valore di oltre 200 euro, che F.R., realisticamente, più che stappare avrebbe rivenduto al mercato nero.

Per l'uomo è scattato l'arresto per furto pluriaggravato ed è stato messo ai domiciliari. L'arresto è stato poi convalidato, ed è scattata la misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma 3 volte alla settimana. Nei confronti dell’indagato i carabinieri hanno richiesto al Questore di Agrigento il foglio di via obbligatorio da Castrofilippo, dove non potrà rientrare.