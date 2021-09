Cannatello, dopo un mese e mezzo torna l'acqua: rimossi i detriti dal pozzetto

E’ stato accolto con grande sollievo l’intervento effettuato dagli operai del nuovo gestore idrico che ha permesso a numerose famiglie che abitano nella via Bruno Berozzi (ex via degli Alisei) di Lido Cannatello di tornare a vedere scorrere dai propri rubinetti l'acqua dopo un mese e mezzo di patimenti, reclami e un via vai di autobotti private.

L'erogazione, una volta a settimana, andava a vuoto perché un pozzetto di smistamento si era intasato di detriti vari formando un tappo che impediva il passaggio dell'acqua.