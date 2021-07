"Non è stato trovato in casa due volte nel cuore della notte", denunciato

Per effetto della misura cautelare dell’obbligo di dimora alla quale era, ed è, sottoposto avrebbe dovuto rimanere in casa dalle ore 20 alle ore 8 del giorno dopo. Non è stato però trovato nell’abitazione, in centro a Canicattì, dai carabinieri che hanno effettuato un primo controllo all’1,25 e un’altra verifica – sempre nella stessa notte – alle 2,20.

E’ per aver violato le prescrizioni imposte dalla prima sezione penale del tribunale di Agrigento che i militari dell’Arma del Radiomobile della compagnia di Canicattì hanno denunciato, alla Procura della Repubblica, G. A., disoccupato, di 42 anni.