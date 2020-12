"Schiaffi e morsi alla propria moglie": donna ferita e 45enne arrestato

Lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. E' per queste ipotesi di reato che è stato arrestato un quarantacinquenne di Canicattì, posto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno che è titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto. L'uomo, forse ubriaco, avrebbe picchiato la moglie. Non è chiaro quale sia stata la scintilla iniziale, se vi siano stati o meno degli alterchi. E' certo - stando all'accusa - che il quarantacinquenne si sarebbe scagliato contro la moglie, colpendola con schiaffi e pugni al volto e le avrebbe anche dato un morso ad un braccio. Ad intervenire tempestivamente, scongiurando di fatto il peggio, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno bloccato l'esagitato e lo hanno arrestato.

A quanto pare, nella coppia le cose non andavano bene da tempo. Pare - stando a quanto trapela -. che anche in passato vi siano stati dei maltrattamenti, tant'è che la donna aveva - salvo poi rimettere la querela - denunciato il marito. L'altra sera, poi, l'ennesima, violenta, sfuriata. La donna è stata portata al pronto soccorso dove i medici hanno accertato le ferite e i traumi che hanno fatto configurare anche l'ipotesi di reato di lesioni personali.