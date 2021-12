Caduta massi sulla strada statale 118, traffico bloccato nei pressi della galleria "Santa Lucia"

L'Anas ha chiuso temporaneamente un tratto della strada statale 118 "Corleonese-Agrigentina". Transito interdetto tra i km 145,700 e 142,000 a causa di un'improvvisa caduta massi. Numerosi mezzi incolonnati nei pressi della galleria "Santa Lucia".

"La circolazione - fanno sapere dall'Anas - viene deviata in loco ed il transito resta consentito solo per i residenti. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile".