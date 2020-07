Coronavirus, in Sicilia cinque nuovi casi nelle ultime 24 ore: sono 163 gli attuali positivi

Sono 5 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattro in provincia di Catania, tutti asintomatici e con una carica virale molto bassa, afferibili al cluster dell'hinterland catanese. E uno a Ragusa si trova invece in pre ricovero.

Come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, salgono così a 3.158 i casi totali. Rimangono 10 nell'Isola le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. Ci sono anche tre nuovi guariti, che portano il totale a 2.712.

La situazione in Italia

Dopo il raddoppio dei casi di contagio registrati ieri anche oggi si registra una crescita dei casi: sono 308 in nuovi casi registrati nella consueta sintesi del bollettino Coronavirus del Ministero della Salute pubblicato oggi a fronte di ben 60 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino segnala anche 35.092 decessi totali con un incremento di 10 decessi di pazienti covid-19 nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero degli attualmente positivi, 12.4040 in incremento di 82 pazienti: 713 si trovano ricoverati in ospedale, 49 sono in condizioni serie nei reparti di terapia intensiva mentre 11.642 persone presentano una lieve sintomatologia e si trovano in isolamento a casa. In totale ad oggi sono stati testati 3.840.789 itaiani.

Attualmente positivi: 12.404

Deceduti: 35.092 (+10)

Dimessi/Guariti: 197.842 (+214)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 49 (+1)

Ricoverati non in TI: 713 (-11)

Tamponi: 6.415.041 (+60.311)

Totale casi: 245.338 (+306)