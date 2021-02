Avvolta dentro un panno e nascosta, i poliziotti trovano una pistola

I poliziotti del commissariato di Canicattì, su segnalazione di due persone, hanno rivenuto un'arma da sparo. Il fatto è accaduto lo scorso 31 gennaio. Gli agenti si sono recati in un appezzamento di terreno ed hanno trovato l'arma avvolta in un panno da cucina. La pistola a tamburo si trovava nascosta davanti un cancello di ingresso di un'abitazione privata. L'arma era priva di matricola e con canna e tamburo di colore argento ed in buono stato. I poliziotti non hanno trovato nessuna cartuzza.

La pistola è stata sequestrata e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La polizia Scientifica di Canicattì sta effettuando gli accertamenti di rito, finalizzati al rinvenimento di impronte digitali ed anche una eventuale presenza di matricola.