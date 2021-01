Autorizzazioni ambientali, nel 2020 rilasciate più di ottanta certificazioni

Autorizzazione unica ambientale, il lockdown non ha rallentato l'attività del Libero consorzio di Agrigento. Nonostante il personale abbia lavorato parzialmente in smart working, nell'anno appena trascorso sono stati definiti ben 82 procedimenti che hanno riguardato il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazioni allo scarico dei reflui, alle emissioni in atmosfera, comunicazione dell’impatto acustico e altre ancora).

“L’Aua - dice una nota - è un passaggio fondamentale per verificare la regolarità degli impianti per i quali viene richiesto questo titolo, a sua volta necessario per l’avvio di attività produttive dato che sostituisce infatti sette titoli abilitativi (che in precedenza andavano richiesti separatamente), semplificando notevolmente gli adempimenti delle imprese per conseguire i titoli ambientali previsti dalla normativa. Ha la durata di 15 anni e deve essere richiesto al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni nei quali insiste o insisterà l’impresa che ha fatto richiesta. Ricordiamo che è possibile consultare sulla home page istituzionale www.provincia.agrigento.it il menu del Gruppo Aua, aggiornato con riferimenti normativi, modulistica e contatti del personale in organico che emette i provvedimenti AUA, normalmente rilasciati alle imprese operanti sull’intero territorio provinciale nei più svariati settori produttivi (trasformazione dei prodotti agricoli, caseari e ittici, frantoi e oleifici, stabilimenti enologici, frantumazione di inerti, strutture turistiche e alberghi, varie attività artigianali, depositi di carburanti, e altre ancora)".