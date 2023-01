Auto senza assicurazione o posteggiate negli slarghi per disabili: raffica di sanzioni

Lo Stato c’è. E nonostante una lieve impennata di scippi, furti e rapine, è sempre – sistematicamente – presente sul territorio. Lo ha dimostrato, concretamente, anche con il secondo, massiccio, controllo messo in atto dalla polizia. Per la seconda settimana consecutiva, su disposizione del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, sono scesi in campo gli agenti del commissariato, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, quelli del reparto Prevenzione crimine di Palermo e la Stradale. Non sono mancate le denunce e le sanzioni, anche ad esercizi commerciali. Centinaia le persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, che sono state controllate.

Ad essere denunciato, alla Procura, è stato un licatese che guidava nonostante gli fosse stata ritirata la patente. Sanzionato, per irregolarità amministrative, il titolare di un bar: dovrà sborsare 1.032 euro. Inevitabilmente è stata anche ingaggiata una “guerra” – perché la legalità si ripristina su tutti i “fronti” – contro auto e moto che non rispettano le basilari norme del codice della strada o che vengono lasciate posteggiate un po’ dove capita, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap soprattutto. La raffica di controlli su strada ha permesso di scovare automobilisti e motociclisti che guidavano mezzi non assicurati, un espediente che “dilaga” un po’ in tutta la provincia e non soltanto. Ma anche – complessivamente sono state almeno una trentina le contravvenzioni di vario genere elevate – coloro che sono soliti, specie nell’area del centro commerciale, parcheggiare nei posti riservati agli invalidi. Abitudini che, purtroppo, continuano a materializzarsi, nonostante – da tempo – la polizia cerca di sradicarle. E lo fa con raffiche e raffiche di contravvenzioni. Qualche tempo fa, gli agenti del commissariato cittadino hanno perfino scovato un pass – lasciato in bella mostra sull’autovettura – di uno che invalido non era affatto.