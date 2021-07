Direttori di dipartimento, l'Asp conferisce incarichi quinquennali: ecco quali e a chi

Scelto anche il dirigente facente funzione Uoc Npia. L’incarico, in questo caso, durerà per nove mesi

Conferiti gli incarichi di direttore del dipartimento Cure primarie e dell'integrazione socio-sanitaria e di direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria. A farlo - nella logica di una organizzazione delle strutture sanitarie dell’azienda, ispirato ad un modello di gestione operativa di coordinamento ed organizzazione dipartimentale – è stato il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia.

Per l’incarico di direttore del dipartimento Cure primarie e dell’integrazione socio-sanitaria erano arrivate quattro istanze di partecipazione alla selezione fatta con avviso pubblico. Il commissario straordinario, dopo l’esame della documentazione, ha deciso di conferire l’incarico di direttore del dipartimento Cure primarie e dell’integrazione socio-sanitaria al medico Giuseppe Amico. L’incarico avrà durata quinquennale con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

Per l’incarico di direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria erano invece arrivate all’Asp di Agrigento due istanze di partecipazione alla selezione. E fra queste, la scelta del commissario straordinario è ricaduta sul dottor Antonino Izzo.

La logica seguita dall’azienda sanitaria provinciale, per assegnare questi due incarichi quinquennali, è stata quella di una organizzazione delle strutture sanitarie dell’azienda, ispirato appunto ad un modello di gestione operativa di coordinamento ed organizzazione dipartimentale. L’Asp, negli ultimi giorni, si è mossa anche per conferire un incarico di sostituzione per il dirigente facente funzioni di Uoc Npia. Tre, in questo caso, i dirigenti che si sono proposti. Il direttore sanitario Gaetano Mancuso ha fatto le valutazioni del caso sui curriculum presentati dagli aspiranti. Valutazioni che sono state trasmesse al commissario straordinario che ha scelto Margherita Rimi quale dirigente facente funzione Uoc Npia. L’incarico, in questo caso, durerà per nove mesi, con decorrenza dalla data di deliberazione.