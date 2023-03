"Cocaina ed eroina nascoste in auto e nella ruota di scorta": due arresti

La tratta Agrigento - Palermo si conferma particolarmente "calda" sotto il profilo del contrasto agli stupefacenti.

Due disoccupati di Ribera, M.F., 25 anni e A.M. di 29 sono stati infatti arrestati dalla polizia stradale che li ha sorpresi durante un posto di blocco in possesso di stupefacenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia di oggi, i due si trovavano in auto quando sono stati appunto fermati sulla statale 189 nei pressi d Campofelice di Roccella.

E' immediatamente scattata una perquisizione dovuta all'atteggiamento ritenuto "sospetto" dei ventenni: nascosti tra l'abitacolo e una ruota sono stat individuati 21 grammi di cocaina e un ovulo di eroina dal peso di 11 grammi.

I due compariranno questa mattina davanti il gip del tribunale di Termini Imerese per l’udienza di convalida: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio.