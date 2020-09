Fogne dentro il porticciolo di Linosa, Mareamico lancia l'allarme

"E' incredibile che nel 2020 Linosa, piccola e splendida isola delle Pelagie, ancora non abbia un depuratore". A lanciare l'allarme è l'associazione Mareamico.

"Da sempre - dice una nota - tutte le fogne dell'isola arrivano direttamente in mare attraverso un canalone, senza alcuna depurazione. Ma se tutto ciò non bastasse, ultimamente, una parte di queste acque, arrivano pure dentro il porticciolo turistico, costringendo i pescatori ed i turisti a convivere con questa emergenza sanitaria. Invece di spendere milioni di euro per finanziare progetti di look assolutamente inutili e discutibili - continua la nota - sarebbe molto più proficuo costruire un depuratore, ed evitare di continuare a scaricare in mare le fogne non depurate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'associazione ha inoltre chiesto all'Arpa, all'Asp e alla Procura di Agrigento di "accertare questi gravi fatti".