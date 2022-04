Educazione alla legalità ambientale, “Un albero per il futuro” arriva in 16 scuole della provincia

Una gemma duplicata dall’albero di Falcone, il famoso Ficus macrophilla columnaris magnolioides (simbolo del riscatto civile contro le mafie) che cresce nei pressi dell’abitazione del giudice Giovanni Falcone, verrà messa a dimora, lunedì alle ore 11, all'istituto comprensivo "Manzoni" di Ravanusa. Si tratta dell'iniziativa nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro” e “Albero Falcone” promosso dal ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla fondazione Falcone e dall’Arma dei carabinieri.

Il progetto "Albero per il futuro" prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine nel triennio 2020-2022 e a tutt’oggi sono circa 900 gli istituti scolastici che hanno aderito. Nella provincia di Agrigento saranno consegnate 255 gemme dell’albero Falcone e 212 piante di specie autoctone con peculiarità specifiche per ogni area. Sono 16 le scuole che hanno aderito al progetto. I militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, nei prossimi giorni, saranno presenti presso gli istituti scolastici di Grotte, Racalmuto, Favara, Canicattì, Licata, Agrigento, Caltabellotta, Burgio, Ribera, Sciacca, Sambuca di Sicilia e Lampedusa dove incontreranno giovani alunni, i docenti e i dirigenti scolastici per la consegna delle piante da mettere a dimora.