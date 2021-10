Aica, solo dieci Comuni hanno votato per il prestito: la società rischia il tracollo finanziario

Fondi per l'Aica, i comuni ancora "latitano" e la società consortile idrica continua a navigare, come si suol dire, in "cattive acque". A denunciarlo, è oggi il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, che chiede un impegno corale al resto dei colleghi per risolvere le emergenze e la gestione pubblica.

"Perché il presidente dell'Aica o altri componenti oi sindaci delle grandi realtà - chiede - non hanno deliberato quanto serve per sbloccare il contributo della Regione?".

Ad oggi ad aver approvato la proposta che la scorsa estate fu avanzata per destinare circa 20 milioni di euro all'Aica (di fondi che sono in realtà dei comuni) sono 10 piccoli centri come Joppolo, Siculiana, Raffadali, Castrofilippo, Grotte, Montallegro, Sant'Angelo Muxaro e Campobello di Licata, per un totale di un solo milione sugli oltre 20 promessi e molte amministrazioni (come quella di Agrigento) ribadiscono che, nelle condizioni attuali, non potranno provvedere a votare in aula la modifica al bilancio non avendo oggi molti degli strumenti finanziari approvati.

Uno stallo pericoloso per la tenuta finanziaria di Aica che oggi rischia il crollo.

"Tutti i sindaci vogliono la sopravvivenza dell'Aica?. Come mai - dice ancora Cuffaro - dopo 3 mesi dalla legge che hanno chiesto e voluto i sindaci, sono pochissimi i comuni che hanno deliberato la richiesta del mutuo? , incoscienza o altro?".

