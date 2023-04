Aica, dopo una seduta piuttosto “animata” i giochi sono fatti: ecco il nuovo consiglio di amministrazione

Al termine di una seduta non poco “animata”, Aica ha deciso è costituito il nuovo Cda.

Se l’idea di partenza era quella di non individuare personalità comunque vicine alla politica (e a loro volte soggetti politicamente attivi), certamente non è quanto si è poi deciso oggi in assemblea. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà infatti composto dall’ex sindaco di Casteltermini e già presidente dell’Ati Idrico Nuccio Sapia, dall’ex assessore provinciale Settimio Cantone (fratello di Carmelo, oggi consigliere comunale di Forza Italia) e Carmelina Russello, dirigente del settore finanziario in diversi comuni (tra cui Favara) e unica figura strettamente tecnica tra quelle nominate, anche se pure lei, alle ultime amministrative, era stata indicata come assessore designato del candidato sindaco favarese Salvatore Montaperto.

Adesso saranno gli uffici a valutare le nomine e rilevare eventuali incompatibilità, soprattutto in caso di parentele con amministratori in carica, come previsto dallo statuto di Aica. In quella sede l’incompatibilità quindi dovrà essere superata in qualche modo: o con le dimissioni del nominato o con la revoca della nomina e tutto dovrà avvenire entro trenta giorni. Questo non potrà che portare ad un confronto nelle sedi legali della giustizia amministrativa.

I sindaci hanno inoltre nominato il presidente: sarà proprio Settimio Cantone.