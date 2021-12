Centro storico, dopo anni di abbandono sarà restaurato l'arco Calafato: approvato il progetto

Dopo anni di pressocché totale abbandono, se si esclude un puntellamento realizzato da un privato la cui efficacia - tuttavia - si è conclusa da tempo, sarà recuperato e messo in sicurezza l'arco Calafato di via Oblati, nel cuore del centro storico di Agrigento. A deliberare e finanziato il progetto è stata l'amministrazione comunale.

“In primavera partiranno i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione dell’antica ed elegante struttura, che rappresenta una importante testimonianza del patrimonio storico di Girgenti - dicono il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori Francesco Picarella, Gerlando Principato e Costantino Ciulla -. L’intervento – spiega l’assessore Gerlando Principato - prevede lo smontaggio della protezione presente, il puntellamento della struttura, il successivo consolidamento delle fessurazioni e fratturazioni presenti nell’Arco, per concludersi con realizzazione di una illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza, il valore e la magnificenza”.

Il progetto è stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto di restauro, messa in sicurezza e consolidamento, per un importo di 89mila euro.