Pesce congelato scaduto da anni: sequestrati 600 chili in un ristorante, denunciato il titolare

Al proprietario del punto di ristoro del capoluogo sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2 mila euro

Pesce congelato scaduto da diversi anni o non idoneamente tracciato e dunque di dubbia provenienza. E non uno o due chili di prodotto, ma circa 600 chilogrammi. A ritrovarlo sono stati - durante un controllo mirato - gli uomini della Guardia costiera di Porto Empedocle che hanno fatto scattare il sequestro in un ristorante del capoluogo.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica e gli sono state elevate sanzioni amministrative, per un ammontare superiore ai 2.000 euro. Il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro per il successivo avvio a smaltimento in discarica.