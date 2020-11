Neuropsichiatria infanzia e adolescenza, l'Asp cerca dirigente medico

Serve un dirigente medico di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Su tre posti vacanti all’unità operativa complessa di Neuropsichiatria serve coprirne almeno uno per mantenere i livelli minimi d’assistenza nell’ambito del dipartimento di Salute mentale. Perché non poche difficoltà si stanno – secondo quanto emerge anche dagli atti dell’Asp di Agrigento – determinando. E questo perché ci sono state le dimissioni di un dirigente medico incaricato e perché altri due dirigenti medici titolari sono stati posti in quiescenza. L’azienda sanitaria provinciale ha verificato che, al momento, si potrà procedere alla copertura di uno solo dei tre posti vacanti e per conferire questo incarico a tempo determinato si sta appunto muovendo attivando, appunto, la procedura per attribuire l’incarico.

“Qualora dovessero arrivare nuove disponibilità da parte di altri dirigenti medici, specializzati nella disciplina, - è stato scritto dall’Asp – si provvederà alla copertura degli altri due posti vacanti”. Nel contratto che verrà attivato, che è appunto a tempo determinato, l’Asp ha già precisato che verrà apposta una clausola risolutoria anticipata in favore dell’azienda sanitaria provinciale nelle ipotesi “di intervenute assunzioni a tempo indeterminato conseguenti alle diverse procedure di reclutamento autorizzate dall’assessorato regionale della Salute; di definizione di nuove procedure di comando o di mobilità per diverse figure professionali che diano esuberi nelle varie unità operative”. La spesa che è stata prevista è di 6.277,63 euro, importo mensile calcolato al lordo degli oneri e comprensivo di rateo di tredicesima mensilità. Non è la prima volta che l’Asp di Agrigento ricorre anche per la figura di medico dirigente di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza ad un avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato.