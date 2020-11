Ambulanze di biocontenimento, flussimetri per zona rossa e farmaci: l'Asp fronteggia il Covid

L'unica ditta che si era presentata è stata esclusa “per non aver conseguito giudizio di conformità tecnica”. La gara è stata dunque dichiarata deserta ed è stata indetta – con urgenza visto l’emergenza sanitaria in corso - una nuova procedura telematica per l’acquisto di due ambulanze di biocontenimento per emergenza Covid-19 per i presidi ospedalieri di Ribera e di Agrigento. A mobilitarsi, per questa fornitura, è stata l’azienda sanitaria provinciale che ha quantificato in 213.800 euro, oltre Iva, la spesa complessiva. Quasi in contemporanea, inoltre, è stato disposto l’acquisto di nuovi termometri ad infrarossi e flussimetri. Attrezzature, farmaci e mezzi che servono appunto per provare a tamponare la seconda ondata epidemica che, anche in questa provincia, sta facendo registrare numeri decisamente importanti.

Sempre l’Asp – con a capo il commissario straordinario Mario Zappia - ha, negli ultimi giorni, approvato il preventivo di spesa di poco più di 5.800 euro per l’acquisto di 100 erogatori di ossigeno a parete per la nascente – al terzo piano della struttura di contrada Consolida - “zona rossa” dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ stata, inoltre, autorizzata – con una spesa di poco meno di 6 mila euro – l’acquisto del principio attivo “Enxaparina”: farmaco indicato nelle attuali linee guida sperimentali sulla gestione terapeutica e di supporto per i pazienti affetti da Covid-19. Di fatto, l’azienda sanitaria provinciale continua a pensare – e predisporre l’acquisto – di tutto quello che serve o che potrebbe servire.