Scippato della collana a Palermo: 80enne sotto choc presenta denuncia

Scippato della collana mentre cammina lungo via Mura delle cattive, nei pressi della più nota piazza Santo Spirito – Porta Felice, a Palermo. E’ accaduto ad un agrigentino ottantenne che, ieri, s’è presentato all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento per raccontare quanto gli era, suo malgrado, accaduto.

Gli agenti della sezione Volanti si sono stupiti del fatto che l’anziano sia tornato in città prima di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Che non lo abbia fatto cioè direttamente a Palermo. Hanno, tuttavia, raccolto la denuncia a carico di ignoti che è stata, naturalmente, subito trasmetta ai colleghi del commissariato competente. Spetterà, infatti, alla polizia di Palermo provare, laddove possibile, ad identificare il balordo che ha avvicinato l’anziano agrigentino e che, in maniera fulminea, gli ha scippato la collana che indossava.

L’anziano, sotto choc e arrabbiato, pare che non sia riuscito a riferire ai poliziotti molti dettagli sul delinquente che ha messo a segno lo scippo. Le indicazioni fornite dall’anziano agrigentino, così come la ricostruzione dell’episodio di microcriminalità, sono state comunque già trasmesse a chi è sul posto – a Palermo appunto – e dovrà avviare le indagini per provare ad identificare il balordo che ha scelto come sua vittima l’anziano.