Affidati i lavori per il parco termale, Marinello: "Si investa per la valorizzazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Nella giornata di oggi il Comune di Sciacca ha comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dello storico parco termale, parte integrante di un più vasto e ricco patrimonio che la Regione Siciliana deve al più presto rilanciare”.



Lo comunica il Senatore del Movimento Cinque Stelle Rino Marinello. La gara, per un importo previsto di 340.000 euro, è stata aggiudica con il miglior ribasso del 33%. Il relativo contratto, espletate le verifiche di legge, dovrà essere stipulato entro 60 giorni.

"È chiaramente auspicabile – dice il Senatore Marinello - che il risparmio relativo al ribasso d’asta, 100.000 euro circa, venga reinvestito nell’ambito della riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il progetto finanziato porterà un notevole beneficio non solo al complesso delle Terme ma all’intera comunità di Sciacca, che vedrà finalmente recuperato un importante spazio a beneficio di tutti i cittadini, in attesa che anche i restanti servizi termali possano tornare alla pubblica fruizione. Come ho sempre fatto fino ad oggi, intervenendo più volte nei confronti degli Uffici competenti, continuerò a verificare il rispetto delle scadenze per evitare che l'iter possa subire rallentamenti”.