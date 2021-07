"10 e Lotto", l'ultimo concorso ha portato fortuna in provincia: centrato un "tre" che vale 9.000 euro

Si festeggia a Licata, ma ci sono altri comuni dell'isola che sono stati baciati dalla dea bendata. In totale sono stati distribuiti 20 mila euro con una sola estrazione

Vinto 9 mila euro a Licata con il "10 e Lotto". Ma non si tratta dell'unica vincita in Sicilia perchè altre due persone sono state baciate dalla fortuna. In totale, infatti, sono stati distribuiti 20 mila euro.

A Licata un "3" ha fruttato 9 mila euro; ad Augusta, in provincia di Siracusa, è stato centrato un "7 oro" che vale 6 mila euro ed infine a Patti, in provincia di messina un "8 doppio oro" da 5 mila euro. Lo ha riferito Agipronews aggiornando il totale complessivo delle vincite distribuite su scala nazionale: 21,6 milioni di euro.

Dall'inizio dell'anno, invece, la somma raggiunge il traguardo dei 2,5 miliardi di euro.