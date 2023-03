Coca-Cola e Pepsi aumentano le dimensioni dei testicoli: la scoperta di uno studio

Coca-Cola e Pepsi-Cola sono tra le bevande gassate più bevute e apprezzate al mondo, ma anche le più criticate perché si ritiene provochino numerosi danni alla salute. Secondo alcuni studi, l’elevato contenuto di caffeina e zucchero in queste bevande aumenterebbe, infatti, il rischio di obesità, malattie cardiovascolari e diabete mellito di tipo 2. Non solo, altre ricerche hanno scoperto anche che il consumo di bevande a base di cola e caffeina influisce negativamente sulla fertilità, sia femminile che maschile. Nelle donne causerebbero alterazioni dell'estradiolo (ormone sessuale femminile che regola il ciclo mestruale e la formazione e il mantenimento dei caratteri sessuali femminili) e di altri ormoni che influenzano l'ovulazione, la lunghezza della fase follicolare o luteale (fasi del ciclo). Negli uomini, invece, ridurrebbe il volume, la concentrazione e il numero degli spermatozoi (bere 1 litro di Coca-Cola al giorno causerebbe una riduzione del 30%). "Questi effetti - hanno spiegato gli autori della ricerca - dipendono dagli ossidanti e additivi presenti nelle bevande gassate che provocano l'ossidazione delle proteine, danni cellulari e riducono la motilità degli spermatozoi".

Tuttavia, ci sono anche altre indagini che suggeriscono l’esatto contrario, e cioè che queste bevande hanno effetti positivi sulla funzionalità riproduttiva. In particolare, un nuovo studio guidato dagli scienziati della Northwest Minzu University (in Cina) ha scoperto che nei topi il consumo di bibite gassate contenenti cola determina un significativo aumento della dimensione dei testicoli e della produzione di testosterone. È la prima volta che viene dimostrato un effetto simile. "I risultati - hanno affermato i ricercatori - forniscono la base scientifica per comprendere appieno gli effetti delle bevande gassate e il loro meccanismo sullo sviluppo e le funzioni riproduttive negli esseri umani, ma anche come prevenire le disfunzioni della prostata e il cancro". I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Acta Endocrinol.

Lo studio

I ricercatori hanno diviso 150 topi in 5 gruppi e li hanno sottoposti a diversi regimi alimentari. Ai primi due gruppi, composti da 30 topi, sono stati somministrati per 15 giorni consecutivi due bevande, una a base di Coca-Cola al 100% e un'altra costituita al 50% di acqua e al 50% di Coca-Cola; ai secondi due gruppi sono stati dati gli stessi dosaggi ma con la Pepsi-Cola; il quinto gruppo (quello di controllo) ha invece ricevuto solo acqua. I ricercatori, quindi, hanno misurato le dimensioni dei testicoli dei topi nei giorni 0, 5, 7, 10, 13 e 15, e attraverso specifici esami hanno valutato le concentrazioni sieriche del testosterone (il principale degli ormoni sessuali maschili) e i livelli di mRNA e proteine del recettore degli androgeni (AR) nei tessuti del testicolo.

Coca-Cola e Pepsi aumentano i livelli di testosterone

Oltre all'aumento di peso previsto nei topi, dovuto al consumo di bevande zuccherate, il team ha riscontrato anche che le concentrazioni di testosterone nel sangue, così come i livelli di mRNA e proteine del recettore degli androgeni, erano aumentati in tutti i topi che avevano bevuto Coca-Cola e Pepsi.

Coca-Cola e Pepsi aumentano le dimensioni dei testicoli

Inoltre, dai risultati è emerso anche che le dimensioni (diametro longitudinale e trasversale) dei testicoli dei topi che avevano bevuto Coca-Cola e Pepsi erano aumentate in modo significativo sia rispetto al gruppo di controllo sia rispetto al gruppo che aveva bevuto le bibite miscelate con acqua. "Questi effetti benefici sulla salute riproduttiva - hanno affermato i ricercatori - sono probabilmente dovuti ad alcune sostanze presenti in queste bevande gassate con cola. Tuttavia, sono necessarie ulteriori indagini per comprendere meglio gli effetti sui meccanismi e sulle funzioni riproduttive negli esseri umani".

