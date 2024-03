Psittacosi, cos'è la malattia respiratoria che arriva dagli uccelli

Sono già 5 le morti confermate per Psittacosi, un'infezione respiratoria causata dalla Chlamydophila psittaci, un batterio associato agli uccelli che può essere trasmesso anche all'uomo. L'aumento dei casi di questa patologia ha destato l'attenzione dell'organizzazione mondiale della sanità, che ha diramato un allarme preventivo per mettere in guardia la popolazione e avviato le indagini epidemiologiche sui campioni di uccelli selvatici per monitorare la diffusione del batterio.

Cos'è la psicattosi

Scondo l'Oms, i contagi da Psittacosi - detta anche ornitosi o malattia del pappagallo - sono legati all'esposizione a uccelli selvatici o domestici. Tra le specie in grado di trasmetterla pappagalli e pappagallini, canarini, i passeri, colombi. Per quanto l'infezione sia piuttosto rara, si tratta di un batterio molto resistente, in grado di sopravvivere anche all'aria aperta e restare arrivo per mesi.

Le forme lievi di Psittacosi possono essere asintomatiche o caratterizzate da sintomi simil-influenzali, mentre nei casi più gravi l'infezione dà luogo a polmoniti.

I rischi e a cosa fare attenzione

"Questo alert dell'Oms deve far porre maggiore attenzione a chi possiede piccoli volatili in cattività dentro casa, quindi osservarli se stanno male e soprattutto non toccarli. Come non vanno toccati se nei parchi o per strada vediamo uccelli che stanno male", spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) a Rai News. "Si tratta di una malattia comunque rara alle nostre latitudini ma si trasmette per via respiratoria e anche il contatto delle mani con il volatile è un rischio da non correre. Può essere una malattia mortale in alcuni casi perché innesca una polmonite seria, anche se ci sono gli antibiotici per intervenire", conclude Andreoni.