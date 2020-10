I consigli per non sporcare la mascherina con il trucco

La convivenza con la mascherina sembra dover durare allungo e quello quest’ultima e il nostro make up sembra un binomio impossibile. La sera dopo una giornata di lavoro quando rientriamo a casa regolarmente l’interno della nostra protezione sembra una salvietta struccante, ma non demordete, esiste qualche piccolo trucco che aiuta a mantenere il nostro viso uniforme e luminoso anche sotto la mascherina e senza il rischio di macchiarla.

Detergersi

Nessun make up è in grado di resistere se la pelle non è perfettamente pulita e idratata. Se non siete una fan della beauty routine e di creme e cremine, potete detergere il viso con pò di latte detergente per eliminare ogni traccia di impurità ed eventuali residui di trucco precedente. Subito dopo risciacquate il viso con l'acqua e un prodotto delicato a base di aloe o camomilla.

La base

E’ inevitabile che mascherina risenta della base del nostro make-up e il fondotinta è il suo peggior nemico, quindi il consiglio è di optare per delle texture molto leggere, no transfer e a lunga durata. Scegliete un prodotto idratante e applicatelo anche nelle zone che rimangono scoperte (fronte, contorno occhi e décolleté).

Una volta creata la base, potrebbero volerci alcuni minuti prima che il fondotinta asciughi perfettamente. Questo è il momento di tirare fuori un po’ di pazienza. Un consiglio per tenere il make-up ben fermo? Dopo aver realizzato la base, vaporizzate sul viso un po’ d'acqua termale che idrata e fissa il trucco.

Le labbra

Scegliete il burrocacao e tenetelo sempre a portata di mano e applicalo rigorosamente prima di indossare la mascherina. Se siete fedelissima del lipstick, scegliete un rossetto no transfer e long lasting. Non dimenticare di inserire un nuovo step nella tua beauty routine: 1-2 volte a settimana uno scrub formulato appositamente per le labbra.

Eliminare le impurità

L’utilizzo della mascherina aumenta inevitabilmente l’umidità nella zona che rimane coperta, rendendo la pelle più sensibile e propensa a sviluppare rossori, infiammazioni o piccole imperfezioni. Concedetevi una maschera purificante una volta a settimana e una profonda pulizia del viso professionale per eliminare le cellule morte ed illuminare l’incarnato.