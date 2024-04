Verso la "prova costume", come tornare in forma in 15 giorni

Oltre 300 giorni di ozio sono difficili da recuperare, ma anche all'ultimo momento si può fare qualcosa per migliorare la forma fisica e indossare con più serenità un bel costume. Agendo su ritenzione idrica e metabolismo cellulare si possono ottenere grandi risultati. Pelle più tonica, silhouette meno gonfia e una riduzione notevole di inestetismi, in primis la cellulite. La prima regola, la più conosciuta e spesso la più difficile da applicare: Rispettare il proprio fabbisogno idrico, bere acqua quindi.

Quanta acqua bere?

Ecco la formula: 30 x il tuo peso / 100 = ml al giorno (esempio.: una ragazza che pesa 50 chili dovrà bere circa 1,5 litro di acqua al giorno (30 x 50 = 1.500 / 100 = 1,5 lt.). Appena alzati (a digiuno), bere un bicchiere di acqua tiepida e limone: sarà assicurato un effetto detox e si bruceranno i grassi. Durante il giorno portare con se una bottiglia di acqua, bere a piccoli sorsi. Questo aiuterà il metabolismo a drenare i liquidi. In caso di languorino fuori dai principali pasti, basta un po di acqua per idratare il corpo.

Vasca di sale e alimentazione

In questi 15 giorni 3 vasche di sale. Ogni 5 giorni riempi la vasca con acqua a 37°, aggiungendo 1 chilo di sale marino integrale grosso (lo puoi trovare anche al supermercato, ma assicurati che sia naturale e privo di trattamenti chimici, altrimenti le sue proprietà sono ridotte al minimo), rimanendo immersi per almeno 20 minuti. Avendo a disposizione oli essenziali di eucalipto aggiungerne qualche goccia, aiutando a decongestionare e tonificare la pelle. In alternativa, per ottenere un effetto relax si possono usare oli essenziali a piacimento. In questi 15 giorni devono sparire dalla alimentazione snack salati, patatine, cibi in scatola e carni conservate dove è possibile trovare sale lavorato chimicamente. Spazio quindi alle fibre giuste. Si inizi con una colazione ricca di pane integrale, fette biscottate, cereali (con latte o yogurt per la parte proteica e frutta per l'apporto di vitamine). Sostituire la pasta con pasta integrale o riso integrale. Questi semplici accorgimenti aiuteranno a contrastare picchi glicemici e l'accumulo di adipe nelle zone critiche. Si avvertirà una sensazione di benessere fisico già dopo pochi pasti.

La regola dei 7 colori

C'è poi la regola dei 7 colori. Se all'interno del piatto gli alimenti che lo compongono saranno di almeno 7 colori differenti, c'è la certezza di aver rispettato la dose necessaria di macronutrienti (proteine, carboidrati e grassi) e micronutrienti (minerali e vitamine).

Ecco alcuni ingredienti per arricchire i piatti estivi: verdure di ogni tipo, uova sode, erbe aromatiche, semi, olio Evo, senape, aceto di mele, avocado.

Cibi da evitare: insaccati, formaggi stagionati. Un'alimentazione equilibrata aiuta a sentirci in forma e favorisce il benessere fisico, tuttavia in questi 15 giorni evita atteggiamenti di "pigrizia" seguendo queste semplici regole di fitness. Fondamentale l'attività aerobica come camminare (20/30 minuti al giorno), andare in bicicletta (almeno 10 chilometri ogni 2 giorni) o nuotare (almeno 45 minuti ogni 3 giorni). Attenzione a non sostituire gli alcolici con drink troppo zuccherati. In caso di aperitivo c'è l'opzione cocktail come il "Cinderella" (succo di ananas, 20cl, succo di arancia, 20 cl, succo di limone, 20cl, scorza di arancia 1 fetta, cubetti di ghiaccio) oppure un classico "Tuttifrutti" (banana, 20cl, ananas, 20cl, succo di arancia, 10cl, succo di limone, 5cl. Frullare il tutto e aggiungere un rametto di menta).