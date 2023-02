Mangiare sano e dieta, i cibi invernali che aiutano a perdere peso

Buone abitudini, esercizio fisico e soprattutto cibo sano. Sono questi gli ingredienti giusti per stare bene, ma esistono dei cibi invernali utili a tenere sotto controllo il peso. Scopriamo insieme, quali sono gli alimenti stagionali giusti che se inseriti nella nostra alimentazione possono essere un valido aiuto per perdere peso.

Partiamo dai carciofi, un infuso di carciofi è la scelta giusta perché contiene potassio e ferro, mannite, inulina e numerosi minerali. I carciofi sono conosciuti per essere inoltre facilmente digeribili. Da annoverare la zucca, buona e genuina e ricca di fibre, favorisce la diuresi e tra le numerose vitamine in essa contenute c’è la vitamina T che accelera il metabolismo.

Non si può non citare il kiwi, aumenta le difese naturali, è depurativo e aiuta a regolarizzare l’intestino. Anche la cipolla favorisce la diuresi e aiuta quindi a perdere più facilmente liquidi. Anche i broccoli sono un ottimo allieto della dieta per perdere peso grazie all'alto contenuto di fibre, per il basso contenuto di calorie e per la presenza di vitamina k che aiuta a combattere la stitichezza. Si consiglia anche di bere tè verde. Assumerlo infatti accelera il metabolismo grazie alla presenza di teina, è una bevanda che contribuisce a dimagrire perché brucia i grassi ed è un toccasana per eliminare il grasso addominale. Nella vostra alimentazione inoltre non può mancare il finocchio utile per chi soffre di gonfiore addominale, grazie all’elevata presenza di acqua presenta azioni diuretiche e depurative.