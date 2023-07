Caldo e colpi di calore anche per i cani: la mini-guida per "salvare" i nostri amici a quattro zampe

Le temperature bollenti non sono i migliori alleati per i nostri amici a quattro zampe. I cani percepiscono il caldo attraverso loro ghiandole sudoripare si trovano soltanto sui polpastrelli delle zampe e nelle orecchie. Questo perché, per dissipare il calore in eccesso, i cani si mettono ad ansimare in modo da aumentare la ventilazione polmonare. Il caldo, dunque, può mettere in seria difficoltà i nostri animali domestici. Abbiamo messo in fila qualche consiglio utile per rinfrescare al meglio i nostri cani.

L'ideale è quello di fornire un accesso d'acqua illimitato. Evitare superfici troppo calde. Non lasciare per troppo tempo il cane dentro l'auto. Questi sono degli accorgimenti normali per chi sceglie di avere un cane. Ma, andiamo nel dettaglio. In estare quando e dobbiamo portare a spasso il nostro animale?

Scoprite con loro le belle ore dell’alba o del tramonto che regalano sempre belle emozioni. E' vero, sarà un’ alzataccia per noi , ma sarà ripagata dallo spettacolo della natura coi suoi suoni e profumi e non c’è niente di meglio che iniziare una giornata in questo modo. Anche in queste ore porre comunque attenzione al tasso di umidità che è subdolo e percepito in maniera differente da noi umani per ovvie ragioni di costituzione fisica.

Dunque, per essere sicuri di non mettere a repentaglio la salute dei nostri amici pelosi, la cosa migliore da fare sarebbe portarli a spasso prima delle 8:00 di mattina o dopo le 20:00 e tenerli al fresco durante il resto della giornata, soprattutto nelle ore del primo pomeriggio.

Il cane ha una temperatura media di 38,5 – 39 e quando ha un colpo di calore, il sistema di termoregolazione non è più in grado di mantenere la temperatura corporea entro i limiti fisiologici e la temperatura corporea si innalza sino a 41–43°C ed è sempre necessario intervenire con urgenza.

Come rinfrescare il nostro cane

Se hai necessità di bagnare il cane ma sei al sole, spostati in una zona d'ombra per non creare forti sbalzi termici che possono creare ulteriori problemi; se ti stai domandando dove bagnare il cane per rinfrescarlo, ti consiglio di inumidirlo sotto la pancia, le cosce, le ascelle ed il collo. Una delle altre cose da fare è immergere il cane in un telo fresco e bagnato. Fate attenzione però perché non deve verificarsi un raffreddamento troppo rapido, per evitare spiacevoli effetti collaterali. Per tale motivo, controllare la temperatura corporea e smettere di raffreddare l'animale quando questa raggiunge i 39,5-40° C.

Cosa dare da mangiare al cane quando fa molto caldo?

Una merenda a base di frutta come melone, cocomero (senza semi), banane, mirtilli e mele (senza torsolo), è un ottimo spuntino estivo per cani, nutriente e ricco di vitamine, ma attenzione a non eccedere nelle quantità per evitare problemi intestinali. Il consiglio utile è quello di non forzare troppo il cane a mangiare. Durante i periodi di caldo molto intenso è abbastanza normale che molti cani inizino a dormire di più e a mangiare meno.

Il colpo di calore sui cani

Se il cane sta avendo un colpo di calore lo si vede perché l’animale fa fatica a respirare, ansima con la bocca e le mucose diventano rosso scuro e anche appiccicose a causa della respirazione affannosa e dell’estrema disidratazione. Durante il colpo di calore è fondamentale che il proprietario intervenga tempestivamente sul proprio cane prima di recarsi dal veterinario. Se il cane è in un ambiente chiuso o caldo deve essere spostato in un ambiente climatizzato e successivamente fare una docciatura con acqua fresca.

Quali sono i cani che soffrono più il caldo?

Secondo uno studio pubblicato su Scientific ha messo in luce come tra le nove razze che più soffrono il caldo, cinque appartengano a questa categoria. E cioè bulldog, (14 volte più a rischio di colpo di calore rispetto ai labrador), bulldog francesi (sei volte più a rischio) e carlini (tre volte più a rischio).