Tutti i sintomi e i segnali per riconoscere la gravidanza del cane

La gravidanza è un momento importante per il cane e bisogna prestare particolare attenzione a questa esperienza. Capirlo non è semplice ma bisogna avere gli strumenti per essere pronti e assistere la vostra amica a quattro zampe nel migliore dei modi.

Quanto dura la gravidanza di un cane

Il primo aspetto da sapere è che la gravidanza di un cane dura poche settimane, il tempo orientativo é all’incirca poco più di due mesi. Infatti, la gestazione si aggira tra i 58 e i 63 giorni, il motivo per cui la durata è variabile dipende da alcuni fattori. Quelli principali sono legati alla cucciolata, cioè al numero di cuccioli che il quattro zampe partorirà e alla razza del cane.

I principali sintomi di una gestazione

Se sospettate che la vostra cagnolina sia incinta, la soluzione migliore è portarla da un veterinario che attraverso delle analisi del sangue e un’ecografia stabilirà se è in corso una gravidanza o meno. Questi esami, però possono essere fatti solo a tre settimane dal concepimento.

Nell’attesa, per avere le idee più chiare dovete fare attenzione ad alcuni segnali. Ad esempio verificate se ci sono perdite o secrezioni vaginali. Anche i capezzoli cambiano nel corso della gravidanza, diventando più grandi e scuri.

Altri sintomi da non sottovalutare

Oltre ai sintomi appena descritti ce ne sono altri da non sottovalutare. Alcuni di questi riguardano la sfera alimentare. Se il vostro cane perde appetito, anche nei confronti di quello che ha sempre mangiato con piacere, molto probabilmente è in dolce attesa.

Un dettaglio ulteriore da monitorare è la pancia, se appare più tesa e gonfia la vostra amica a quattro zampe potrebbe essere incinta. Inoltre, premendo delicatamente (intorno alla quarta settimana) potreste anche sentire i cuccioli.

Il cambiamento di umore e dei comportamenti è un altro chiaro segnale. Ci sono alcune cagnoline che appaiono più stanche o particolarmente nervose. In determinate situazioni invece possono essere molto più affettuose.

Rimanendo sempre nella sfera dei cambiamenti comportamentali, può succedere che una cagnolina incinta sposti le coperte in un luogo che considera sicuro, lo stesso vale per i suoi giocattoli: è un atteggiamento che la porta a creare un nuovo “nido” per accogliere i cuccioli. Infine, quando il quattro zampe comincia a grattare con maggiore frequenza il pavimento, potrebbe essere in corso una gravidanza.

