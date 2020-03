L'esito dei tamponi non lascia dubbi: c'è il terzo contagio da Coronavirus a Licata e il ventesimo a Sciacca

Da Sciacca a Licata, passando per Favara e per l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' allarme ormai, praticamente nell'intera provincia. Nel giro di neanche un paio d'ore, prima a Licata e poi a Sciacca, è arrivata la conferma medico-scientifica di due nuovi casi di Coronavirus. Casi che vanno ad aggiungersi - sempre nell'arco di neanche 24 ore - a quello della 76enne di Favara che era ricoverata a Cardiologia all'ospedale di Agrigento.

Tre casi a Licata

Prima una 55enne (che si disse essere ritornata da una crociera), poi un uomo di 52 anni (che nulla a che vedere con la donna), e adesso un altro uomo che pare sia riconducibile alla 55enne. C'è un nuovo - ed è il terzo caso - contagiato da Covid-19 a Licata. L'uomo, di mezza età, si trova in quarantena domiciliare sotto sorveglianza telefonica da parte del medico curante. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Si tratta di una delle quattro persone che, negli ultimi giorni, è stata sottoposta - nell'ambito dell'indagine epidemiologica che è in corso anche a Licata - a tampone. E il test è risultato essere positivo. Gli altri tre esiti, a quanto pare, invece, non sarebbero ancora arrivati.

Tutte le persone che erano venute a contatto con quest'ultimo contagiato verranno, adesso, poste in isolamento e, se i medici lo riterranno opportuno, anche a tampone rino-faringeo.

Test positivo a Sciacca: è il 20esimo caso

"Mi è stato appena comunicato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al tampone per Coronavirus" - ha annunciato, attraverso i social, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti - . Ad essere positivo dovrebbe essere (il sindaco non ha aggiunto altri dettagli alla comunicazione ndr.), un altro operatore sanitario. Per l'area Saccense - il focolaio è stato individuato all'ospedale "Giovanni Paolo II" - si tratta del ventesimo caso. Ad ieri, la distribuzione dei casi di Coronavirus, proprio per l'area Saccense, risultava essere: 14 a Sciacca, 2 a Menfi, 3 a Ribera, 1 a Santa Margherita Belice, 2.