Tutto pronto a Ravanusa per il più lungo degli addii: in piazza si allestiscono i funerali solenni

Grandi corone di fiori a forma di cuore sono disposte nei pressi dell'area in cui si celebrerà la funzione religiosa, molte ricordano il piccolo Samuele

A Ravanusa è tutto pronto per il più lungo e doloroso degli addii che questa piccola comunità si è trovata ad affrontare negli ultimi anni. In piazza Primo Maggio è tutto pronto per accogliere le nove bare contenenti le 10 vittime del tremendo crollo di sabato notte. Tra loro, il piccolo Samuele, che sarebbe dovuto nascere solo pochi giorni dopo la tragedia e che invece è rimasto nel grembo di mamma Selene. A lei, al piccino e al marito è dedicata una grande corona di fiori a forma di cuore: tre cuori uno dentro d'altro.

Sono attese le autorità civili e religiose dell'Isola, tra queste il presidente Nello Musumeci che oggi aveva però annunciato con una mail che non avrebbe partecipato per altri impegni istituzionali.