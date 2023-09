Grande successo per il Memorial di volley femminile dedicato a Pietro Murania

Grande successo al primo memorial di volley dedicato all'indimenticabile Pietro Murania. Il Marsala ha conquistato la vittoria in un evento emozionante disputato al "Geodetico" di Terrasini. Tante persone sono accorse per onorare la memoria di quello che è stato un grande uomo. L'Industria, che ha fondato Murania, la Kemeco, era ben rappresentata, e i premi sono stati consegnati da Paolo Grifo, amministratore della stessa azienda, insieme all'Assessore Aristide Tamaio, amico di Murania. Non poteva mancare l'Assessore regionale Edy Tamaio, testimone di questa giornata speciale. Nonostante il Caltanissetta abbia dato forfait all'ultimo momento, la competizione è stata accesa, e una sola partita al meglio dei cinque set ha regalato emozioni indimenticabili. Un ringraziamento a Tony Mancino, presidente del Terrasini ed organizzatore dell'evento, per la fattiva collaborazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo memorial un evento straordinario per celebrare il ricordo di Pietro Murania e promuovere lo spirito sportivo nella nostra comunità.