Pallavolo Aragona e Terrasini organizzano la prima edizione del Memorial “Pietro Murania”

Un omaggio ad una persona che ha legato il suo nome alla pallavolo siciliana: Memorial Pietro Murania. La Pallavolo Aragona è entusiasta di annunciare la prima edizione del Memorial Pietro Murania, un evento per ricordare ad un anno dalla scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel volley dell’isola. In collaborazione con Volley Terrasini, con l'autorizzazione federale della Fipav, la federazione italiana della pallavolo, la Mediterranea Serramenti Pallavolo la società agrigentina vuole dunque portare avanti la memoria di Pietro Murania.

A partecipare al torneo triangolare oltre al già citato Volley Terrasini, saranno la Gesancom Volley Marsala e la Traina srl Albaverde Caltanissetta: l’evento, come detto, sarà organizzato dalla Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona in collaborazione con il Duo Rent Terrasini. Per 20 anni, la società agrigentina è stata un faro di sostegno allo sport, grazie al prezioso contributo dello sponsor Kemeco. Questa amicizia ha creato momenti indimenticabili di grande sport e spirito di squadra nel mondo della pallavolo femminile siciliana. Pietro Murania, un nome che è diventato sinonimo di dedizione e passione per la pallavolo, ha legato il suo nome alla Rio Casa Mia di Palermo, portandola in Serie A1 prima di intraprendere un nuovo capitolo con Aragona. Il suo impegno e il suo amore per il gioco continueranno a ispirare le generazioni future di atleti.